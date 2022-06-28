Бизнесмен Михальченко получил 19 лет колонии за хищения при строительстве в Ново-Огарево

Гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко приговорен к 19 годам колонии за хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента Российской Федерации в Ново-Огарево. Об этом 28 июня сообщает корреспондент «Известий».

Так, Михальченко помимо лишения свободы присудили штрафное взыскание в размере 1 млн рублей. Наказание частично сложили с предыдущим приговором. В общей сложности срок заключения в местах лишения свободы составит 20 лет.

«По совокупности преступлений назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — говорится в решении Басманного суда.

Другой фигурант, бывший директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрей Каминов, получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 900 тыс. рублей. Бывший руководитель Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерал-лейтенант запаса Игорь Васильев и начальник одного из отделов полковник Дмитрий Улитин были приговорены к пяти и шести годам соответственно, а также финансовому взысканию в размере 500 тыс. рублей.

Они наравне с экс-руководителем компании «Климат проф» Борисом Мальцевым были взяты под стражу в зале суда. Мальцев получил три года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей. Бывший гендиректор компании «Стройфасад» Сергей Литвинов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. рублей.

Басманный суд также удовлетворил гражданский иск ФСО РФ и взыскал с осужденных свыше 1,2 млрд рублей за материальный ущерб.

Все фигуранты признаны судом виновными в особо крупной растрате бюджетных средств по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Михальченко, Каминов и Литвинов получили также сроки за создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 210 УК РФ.

Дело о мошенничестве при реконструкции резиденции российского лидера возбудили в 2017 году.

Ранее Михальченко был осужден на 4 года и 7 месяцев колонии за контрабанду элитного алкоголя.