Стал известен дизайн новой банкноты в 100 рублей

На оборотной стороне модернизированной банкноты в 100 рублей, которую Банк России представит 30 июня, будут изображены символы Москвы: Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.

Как сообщали «Известям» в ЦБ, полный список символов столицы пока держится в тайне, однако в нем точно не будет квадриги Аполлона на Большом театре.

Полное обновление большинства купюр займет несколько лет и будет проходить поэтапно.

В пресс-службе Центробанка заявили «Известиям», что подробнее расскажут о модернизированной банкноте на ее презентации 30 июня в пресс-центре ТАСС.

Ранее, во вторник, регулятор сообщил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей. Указывалось, что в их оформлении будет использоваться тематика федеральных округов России.

Обновленные купюры будут появляться постепенно в течение нескольких лет. В обращении будут как старые, так и новые.

Регулятор объяснял необходимость сменить дизайн всех существующих банкнот стремлением повысить их качество, защищенность и долговечность.

В апреле «Известия» писали, что смена дизайна банкнот в России произойдет впервые с 1997 года. До этого в обороте появлялись только лимитированные серии 100-рублевых купюр, приуроченных к определенным событиям в современной истории — возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ, зимние Олимпийские игры в Сочи. Несколько лет назад в обращение ввели новые номиналы — 200 и 2000 рублей.