Финский производитель лифтов Kone продает бизнес в России руководству подразделения

Специализирующаяся на производстве лифтов и эскалаторов финская корпорация Kone прекратит деятельность в России. Компания передаст российское подразделение локальному менеджменту. Соглашение о сделке подписано во вторник, 28 июня, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО «КОНЕ Лифтс» генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп», — говорится в сообщении.

Стоимость сделки не уточняется. Планируется, что она будет закрыта в четвертом квартале этого года после одобрения регулирующими органами РФ.

«После того как сделка будет закрыта, корпорация и бренд Kone покинут российский рынок, компания начнет функционировать самостоятельно и под другим названием», — уточнили в корпорации, отметив, что возобновление поставок лифтов и эскалаторов бренда на территорию РФ в дальнейшем не предполагается.

Kone присутствовала на российском рынке с 1935 года.

Ранее РФ покинули производители подъемного оборудования Otis (США), Schindler (Германия), Thyssen (Германия). Продукция этих компаний была наиболее популярна в стране по сравнению с другими зарубежными предложениями.

Как сообщили «Известиям» источники на рынке недвижимости, отечественные девелоперские компании ведут переговоры о сотрудничестве с китайскими, турецкими, корейскими, греческими производителями лифтов. Эту информацию подтвердили в компаниях Forma, «Гранель», Glincom и Dars development. Опрошенные застройщики отметили, что нехватка импортного оборудования особенно актуальна для высотных домов, так как в России нет аналогов этих лифтов.

В последние несколько месяцев ряд компаний покидает российский рынок или приостанавливает сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран.