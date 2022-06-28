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Эксперт Орджоникидзе объяснил статус пленных наемников в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В воскресенье, 26 июня, в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, рассказали в Минобороны России.

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Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая комплектовалась наемниками из Грузии, входившими в так называемый «грузинский легион».

Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года, отметили в российском военном ведомстве.

«Военные наемники с человеческой точки зрения — это люди, которые лишены морали, чести и достоинства. Они находятся вне всяких законов», — рассказал «Известиям» экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя новость об уничтожении российскими подразделениями иностранных наемников.

«Это люди, которые приехали убивать за деньги. По этой причине международное право квалифицирует их как преступников. На них не распространяется Женевская конвенция. Специальная международная конвенция о борьбе с наемничеством призывает бороться с этим явлением. Думаю, их судьба не должна вызывать сожаления у западных стран. Призывы обращаться с такими людьми гуманно лишены всяких моральных оснований. С наемниками никто и никогда не церемонился», — добавил он.

Отправившиеся на Украину зарабатывать деньги должны знать, что за выстрелы в сторону наших солдат им придется отвечать, отметил эксперт.

«Кара должна быть неотвратима. Они должны знать, что их обязательно найдут. И наказание должно быть самым суровым», — подчеркнул Орджоникидзе.

Он добавил, что на «солдат удачи» распространяется действие законодательства того государства, в плен к которому они попали. Также он напомнил, что, например, в Донецкой Народной Республике (ДНР) за наемничество положена смертная казнь.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Загран отряд: под Лисичанском уничтожен отряд наемников»

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