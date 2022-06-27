В Ульяновской области задержали «черных лесорубов»

Двоих подозреваемых в незаконной вырубке леса задержали в Зеленорощинском сельском поселении в Ульяновской области. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Как сообщается в материале, в дежурную часть полиции поступила информация о том, что неизвестный занимается незаконной вырубкой. В результате был задержан 44-летний безработный — житель поселка Станция Охотничья. Как выяснили правоохранители, мужчина решил отремонтировать погреб и срубил для этого два дуба, которые распилил на бревна.

Кроме того, был задержан 18-летний житель того же поселка, который срубил пять дубов и одну березу для заготовки дров.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидентов и сумму ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

6 июня сообщалось, что в Хабаровском крае по обвинению в незаконной рубке леса ожидает суда житель Комсомольска-на-Амуре. По информации следствия, были спилены 37 деревьев.