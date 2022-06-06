Житель Хабаровского края ожидает суда за вырубку 37 деревьев

В Хабаровском крае по обвинению в незаконной рубке леса ожидает суда житель Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В сентябре 2021 года в правоохранительные органы обратился работник одного из лесничеств. Он сообщил, что в Комсомольском районе выявлена незаконная рубка деревьев, пишет ИА AmurMedia.

По подозрению в преступлении был задержан 32-летний ранее несудимый житель Комсомольска. Как выяснилось, он спилил 37 деревьев для личных целей. Под вырубку попали ель, пихта, лиственница, береза и ольха. Сумма ущерба составила 130 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.