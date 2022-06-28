РФ заявила о готовности пропустить в украинские порты иностранные суда для вывоза зерновых

Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник во вторник, 28 июня.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе, создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле», — подчеркнул источник.

Его слова косвенно подтвердил и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я могу лишь подтвердить, что мы готовы этому (вывозу зерновых иностранными судами. — Ред.) способствовать. Проблема, я еще раз хочу повторить, в следующем: Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают», — заявил сенатор «‎Известиям»‎.

В ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря.

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«Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины»