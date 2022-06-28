Реклама
Прямой эфир
Мир
Бастрыкин поручил возбудить дело против главы украинской разведки
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
В ЛНР заявили о планах возобновления работы завода «Азот» в Северодонецке
Мир
Американский политик Габбард призвала Киев к переговорам с Москвой
Спорт
Джокович пробился во второй круг Уимблдона и установил рекорд
Мир
В Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрд
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
Захарова подтвердила подачу заявок в БРИКС Ираном и Аргентиной
Общество
Гражданам ДНР и ЛНР разрешили упрощенно заменить водительские удостоверения
Мир
Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»

РФ заявила о готовности пропустить в украинские порты иностранные суда для вывоза зерновых

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник во вторник, 28 июня.

Про довольствие и безопасность: РФ и Турция обсудили механизмы вывоза зерна с Украины
Можно ли рассчитывать на их успех и на возобновление переговоров Москвы и Киева

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе, создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле», — подчеркнул источник.

Его слова косвенно подтвердил и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я могу лишь подтвердить, что мы готовы этому (вывозу зерновых иностранными судами. — Ред.) способствовать. Проблема, я еще раз хочу повторить, в следующем: Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают», — заявил сенатор «‎Известиям»‎.

В ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»‎:

«Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022