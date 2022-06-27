Вратарь «Сочи» отреагировал на завоевание Кочетковым Кубка Колдера

Российский голкипер «Каролины Хариккейнз» Петр Кочетков сыграл существенную роль в триумфе фарм-клуба своей команды «Чикаго Вулвз» в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом «Известиям» 27 июня сказал его бывший партнер по петербургскому СКА, ныне вратарь «Сочи» Алексей Мельничук.

«Я в Петьке вообще не сомневался ни разу. Его в «Витязе» спускали в Молодежную хоккейную лигу, не разглядели вратаря. А сейчас он и в НХЛ играл в плей-офф, и в АХЛ возьмет кубок плей-офф. Не углядели, а я всегда верил, что у Пети всё будет хорошо. И вот он сыграл существенную роль в успехе своей команды. Думаю, дальше тоже всё у него пойдет нормально», — сказал он.

В ночь на воскресенье «Чикаго Вулвз» обыграл в гостях фарм-клуб «Сент-Луис Блюз» «Спрингфилд Тандебердс» со счетом 4:0 в пятом матче финала плей-офф. Итоговый счет серии — 4:1 в пользу «Вулвз», который завоевал Кубок Колдера, главный приз АХЛ, второй по значимости лиги Северной Америки после НХЛ.

В составе «Вулвз» играли два россиянина — вратарь Петр Кочетков и нападающий Василий Пономарев. Кочетков участвовал в этом плей-офф в шести матчах, сыграв значительную роль в победах в двух последних сериях. Он пропустил лишь заключительную пятую игру.

Петр Кочетков в 2019 году был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира, но на уровне КХЛ с тех пор не закрепился, находясь в системе «Сочи», СКА и подольского «Витязя». Лишь в прошедшем сезоне он неожиданно для многих хорошо себя проявил в нижегородском «Торпедо», а минувшей весной поехал в «Каролину», в составе которой удачно дебютировал, проведя несколько матчей плей-офф НХЛ. После вылета команды из Кубка Стэнли отправился в «Чикаго Вулвз» на решающие серии Кубка Колдера.