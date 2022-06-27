Десятикратное превышение хлороводорода зафиксировали в воздухе в Омске

В Омске зафиксировано 10-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода в воздухе. Соответствующие данные были отмечены 24 июня, сообщает Обь-Иртышское управление метеорологии.

«Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 24 июня 2022 года содержание хлорида водорода составило 9,6 ПДК в Кировском округе», — заявили в ведомстве.

Превышений по другим округам города не зафиксировано. Однако, как отмечает ИА «Город55», жалобы в тот день поступали из разных районов Омска.

По данным агентства, 24 июня на территории города был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. В группе «Проект «Дыши» Омск» в соцсети горожане оставили более 30 жалоб. По их словам, в воздухе ощущался сильный запах гари, химии, сероводорода, бензина, пластика и других нефтепродуктов.

Содержание в воздухе большого количества хлорида водорода может привести к кашлю и воспалению слизистой. Тяжелые последствия выражаются в отеке легких и нарушении работы кровеносной системы, возможен летальный исход.

30 июня 2021 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что работа по снижению уровня загрязнения воздуха в Омске ведется, к 2024 году ожидается снижение вредных выбросов на 20%.

Глава государства отметил, что в регионе исторически сложилась ситуация с большим количеством загрязнителей — заводов и промышленных предприятий, транспортных средств и других источников.