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В стене московской усадьбы Бахрушиных нашли коллекцию старинных пластинок
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В стене московской усадьбы Бахрушиных нашли коллекцию старинных пластинок

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Фото: Commons.wikimedia.org/NVO
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При проведении ремонтно-реставрационных работ в Главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве в закрытой нише стены были найдены 109 грампластинок начала ХХ века (1900–1910-х годов), преимущественно фирмы Gramophone Concert record. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в Театральном музее имени Бахрушина.

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Предметы были завернуты в газеты и афиши 1960-х годов. Оказалось, что эти грампластинки ранее стояли на учете в музее, но в начале 60-х годов ХХ века были списаны как утерянные. Сейчас ведется их дальнейшее изучение: в базу данных вносятся необходимые уточнения, готовится список с их полным описанием.

По словам гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой, найденная коллекция грампластинок представляет большой интерес для любителей и исследователей русского вокально-оперного творчества конца XIX — начала XX века.

«В ней представлены записи певцов Частной оперы С.И. Зимина, московского Большого и Императорского Мариинского театров. Кроме того, особый интерес представляют записи оперной певицы Веры Николаевны Петровой-Званцевой (1875–1944), большая часть творческой жизни которой прошла именно в Опере С.И. Зимина. Певицу называли «Шаляпиным в юбке». В найденных грампластинках представлены ранние записи Петровой-Званцевой (периода 1907–1910 годов) на односторонних дисках диаметром 25 см», — рассказала «Известиям» Кристина Трубинова.

14 июня в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина сообщили о возвращении картины испанского живописца Доменико Теотокопули (Эль Греко) «Иоанн Креститель» вернули в постоянную экспозицию после шестилетней реставрации. На произведении изображен Иоанн Креститель с крестом в левой руке. В пресс-службе добавили, что полотно поступило в музей в конце 1940-х годов. До этого оно находилось в берлинских собраниях.

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