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Картину «Иоанн Креститель» отреставрировали и вернули в Пушкинский музей

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Фото: ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco
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Картину испанского живописца Доменико Теотокопули (Эль Греко) «Иоанн Креститель» вернули в постоянную экспозицию в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина после шестилетней реставрации. Об этом пресс-служба музея сообщила во вторник, 14 июня.

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Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», поврежденная вандалом, представлена после реставрации

«В постоянную экспозицию Пушкинского музея после шестилетней реставрации вернулась картина «Иоанн Креститель» живописца Доменико Теотокопули, прозванного Эль Греко. Это полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI и XVII веков. Картина представлена в главном здании в зале №10», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На произведении изображен Иоанн Креститель с крестом в левой руке. В пресс-службе добавили, что полотно поступило в музей в конце 1940-х годов. До этого оно находилось в берлинских собраниях.

«Эта картина считается лучшей из трех подобных композиций. Одна из них находится в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско (США), вторая — в Музее изящных искусств Валенсии (Испания)», — отметили в музее.

Ранее, 19 мая, Третьяковская галерея сообщила о завершении реставрации поврежденной вандалом в 2018 году картины русского художника Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына», или «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

С 23 мая полотно начали выставлять в залах Репина — постоянной экспозиции галереи в Лаврушинском переулке.

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