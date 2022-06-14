Картину «Иоанн Креститель» отреставрировали и вернули в Пушкинский музей

Картину испанского живописца Доменико Теотокопули (Эль Греко) «Иоанн Креститель» вернули в постоянную экспозицию в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина после шестилетней реставрации. Об этом пресс-служба музея сообщила во вторник, 14 июня.

«В постоянную экспозицию Пушкинского музея после шестилетней реставрации вернулась картина «Иоанн Креститель» живописца Доменико Теотокопули, прозванного Эль Греко. Это полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI и XVII веков. Картина представлена в главном здании в зале №10», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На произведении изображен Иоанн Креститель с крестом в левой руке. В пресс-службе добавили, что полотно поступило в музей в конце 1940-х годов. До этого оно находилось в берлинских собраниях.

«Эта картина считается лучшей из трех подобных композиций. Одна из них находится в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско (США), вторая — в Музее изящных искусств Валенсии (Испания)», — отметили в музее.

Ранее, 19 мая, Третьяковская галерея сообщила о завершении реставрации поврежденной вандалом в 2018 году картины русского художника Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына», или «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

С 23 мая полотно начали выставлять в залах Репина — постоянной экспозиции галереи в Лаврушинском переулке.