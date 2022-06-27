Житель Ленобласти нашел на участке гранату времен ВОВ

В поселке Ульяновка, который находится в Тосненском районе Ленинградской области, местный житель нашел гранату времен Великой Отечественной войны на своем участке. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошел накануне, 26 июня. Мужчина принес боеприпас в отделение полиции. Прибывшее по вызову взрывотехники установили, что находка — это наступательная ручная граната Ф-1 в состоянии коррозии.

Гранату отвезли на специальный полигон, где ее уничтожат. В ведомстве при этом объяснили, что такие находки нельзя брать в руки, необходимо сразу обратиться к правоохранителям.

Ранее, в январе, сообщалось, что несовершеннолетнего жителя города Мамоново Калининградской области задержали за продажу боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Возбуждено уголовное дело.