Всероссийский фестиваль «На Гребне!» пройдет с 1 по 15 июля

Всероссийский фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!» пройдет с 1 по 15 июля. В рамках мероприятия гости смогут попробовать морской деликатес по фиксированной комфортной цене во всех ресторанах-участниках.

Фестиваль проводится уже в пятый раз. В 2022 году в нем примут участие около 150 заведений из 31 российского города, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Ялты, Сочи, Калуги, Твери, Ижевска, Тюмени, Калининграда и Петропавловска-Камчатского.

Основные цели фестиваля — развитие внутреннего гастрономического туризма, привлечение новых гостей в рестораны, а также повышение профессионального уровня поваров.

Организатором мероприятия пятый год подряд выступает ресторан Zuma. Фестиваль проводится при поддержке администрации Приморского края и проекта «Гастрономическая карта России».