В Японии продали одну черешню сорта Juno Heart за 40 тыс. иен

В префектуре Аомори в Японии в ходе торгов черешней сорта Juno Heart максимальная цена одной ягоды достигла 40 тыс. иен, что равно приблизительно $296. Аукцион начался в субботу, 25 июня, всего было выставлено 50 коробок.

Ягоды сорта Juno Heart являются одними из самых крупных. Чтобы соответствовать стандартам, их диаметр должен быть не меньше 2,8 см, а в самих них содержаться не менее 20% индекса сахара.

Те ягоды, которые при измерении достигают 3,1 см, называются Aomori Heartbeat. За коробку с 15 черешнями Heartbeat заплатили 600 тыс. иен, тем самым побив прошлогодний рекорд 450 тыс. иен.

«Здесь представлены черешни, которых вы больше нигде не найдете», — рассказала Киоко Нагацука, президент совершившей покупку компании Nagatsuka Seika в беседе с The Asian Shimbun.

15 июня стало известно, что на ярмарке Art Basel самой дорогой проданной работой стала скульптура Луиз Буржуа «Паук» (1996). Покупатель заплатил за нее $40 млн, что стало рекордом для произведений Буржуа и одной из самых крупных сумм за творчество женщин-художниц.