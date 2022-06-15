Скульптуру в виде огромного паука продали за $40 млн

Самой дорогой работой, проданной на ярмарке Art Basel, стала скульптура Луиз Буржуа «Паук» (1996). Покупатель заплатил за нее $40 млн, что стало рекордом для произведений Буржуа и одной из самых крупных сумм за творчество женщин-художниц.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результат свидетельствует о том, что произведения недавно ушедших из жизни крупных художников имеют сегодня наибольший рыночный потенциал.

«Луиз Буржуа — один из крупнейших скульпторов второй половины XX века. И фирменным образом для нее стал огромный паук на тонких ножках. Такие пауки демонстрировались и в нашей стране — например, в Эрмитаже или в парке Горького. Неудивительно, что к этой серии у коллекционеров и инвесторов особый интерес. К тому же такое произведение, установленное, например, перед входом в музей, будет привлекать туристов. Ну а поскольку художника уже нет в живых, таких пауков осталось ограниченное количество. Следовательно, цены будут только расти, пусть и небыстро» — пояснил эксперт.

5 мая сообщалось, что на аукцион выставлена одна из самых дорогих скрипок в мире. Инструмент, созданный Антонио Страдивари около 300 лет назад, принадлежал скрипачу Тоше Зайделю. Учитывая исключительную историческую и художественную ценность инструмента, аукционисты рассчитывают выручить за него от $16 млн до $20 млн.