Реклама
Прямой эфир

Скульптуру в виде огромного паука продали за $40 млн

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Sonja Jordan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самой дорогой работой, проданной на ярмарке Art Basel, стала скульптура Луиз Буржуа «Паук» (1996). Покупатель заплатил за нее $40 млн, что стало рекордом для произведений Буржуа и одной из самых крупных сумм за творчество женщин-художниц.

Молоточный прогноз: сколько стоят на аукционах российские шедевры
Французские торговые дома продолжают зарабатывать на продажах произведений русского искусства

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результат свидетельствует о том, что произведения недавно ушедших из жизни крупных художников имеют сегодня наибольший рыночный потенциал.

«Луиз Буржуа — один из крупнейших скульпторов второй половины XX века. И фирменным образом для нее стал огромный паук на тонких ножках. Такие пауки демонстрировались и в нашей стране — например, в Эрмитаже или в парке Горького. Неудивительно, что к этой серии у коллекционеров и инвесторов особый интерес. К тому же такое произведение, установленное, например, перед входом в музей, будет привлекать туристов. Ну а поскольку художника уже нет в живых, таких пауков осталось ограниченное количество. Следовательно, цены будут только расти, пусть и небыстро» — пояснил эксперт.

5 мая сообщалось, что на аукцион выставлена одна из самых дорогих скрипок в мире. Инструмент, созданный Антонио Страдивари около 300 лет назад, принадлежал скрипачу Тоше Зайделю. Учитывая исключительную историческую и художественную ценность инструмента, аукционисты рассчитывают выручить за него от $16 млн до $20 млн.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022