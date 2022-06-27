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Жители Хабаровска перечислили мошенникам свыше 9 млн рублей

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Двое жителей Хабаровска пострадали в результате телефонного мошенничества. Потерпевшие лишились свыше 9 млн рублей.

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По словам 45-летнего мужчины, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что от имени хабаровчанина якобы оформлен кредит. Для отмены операции потерпевшему было предложено оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасные счета». Общий ущерб составил около 3,3 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

Аналогичным образом злоумышленники обманули второго потерпевшего. Мужчина оформил крупные кредиты, посетил три торговых центра и осуществил переводы с помощью установленных в них банкоматах. Ущерб составил 6 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске женщина перевела мошенникам 3,9 млн рублей. С потерпевшей разговаривал «сотрудник полиции», который рекомендовал оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

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