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Политика
Комитет Госдумы поддержал приравнивание к госизмене переход на сторону противника

Жительница Благовещенска отдала мошенникам 3,9 млн рублей

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Уголовное дело возбуждено по факту крупного телефонного мошенничества в Амурской области. Жительница Благовещенска лишилась 3,9 млн рублей.

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По словам потерпевшей, 9 июня ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником полиции. Он заявил, что в Москве якобы задержан человек, пытавшийся оформить кредит на имя благовещенки. Также собеседник убедил женщину, что в Амурской области работает группа мошенников, в которую входят сотрудники банков. Чтобы избежать несанкционированного списания средств, мужчина предложил потерпевшей выполнить ряд действий.

В дальнейшем с женщиной связывался «сотрудник службы безопасности банка». По его инструкции потерпевшая в течение нескольких дней оформляла кредиты и перечисляла средства на незнакомые номера и карты. Общий ущерб составил 3,9 млн рублей, уточняет ИА PriamurMedia.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдать осторожность при осуществлении финансовых операций. С начала июня зарегистрировано уже 14 случаев мошенничеств, при которых злоумышленники представлялись сотрудниками банка или брокерами. Всего за пять месяцев зарегистрировано 675 случаев мошенничества и 365 краж с банковских счетов.

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