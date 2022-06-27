Участок берега реки Цны очистили от мусора в Тамбовской области

На территории Сампурского района Тамбовской области волонтеры очистили 3 км берега реки Цны. Работы проводились в рамках акции «Вода России» по нацпроекту «Экология».

Несколько часов пластик, полиэтилен и другой мусор собирали более 70 человек. Заполненные пакеты они складывали в кузов трактора, а затем отправляли в мусорные контейнеры.

Рейд начался со старого пляжа и продолжился по прибрежной зоне вверх по течению до Гавриловского моста. Затем добровольцы перешли на левый берег и продвигались вплоть до действующего пляжа, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее сообщалось, что в Тамбове проведут масштабную реконструкцию набережной реки Цны. Работы пройдут в 2023–2024 годах. Ориентировочная стоимость — 5 млрд рублей. Средства поступят из регионального бюджета и от частных инвесторов.