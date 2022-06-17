Набережную реки Цны в Тамбове реконструируют

В Тамбове проведут масштабную реконструкцию набережной реки Цны. Работы пройдут в 2023-2024 годах. Ориентировочная стоимость — 5 млрд рублей. Средства поступят из регионального бюджета и от частных инвесторов.

Выступая на ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге, врио главы областной администрации Максим Егоров рассказал, что концепция реконструкции уже разработана, проект реконструкции заказан. В ближайшее время начнутся публичные обсуждения.

Модернизировать предстоит оба берега Цны. В настоящее время благоустроен только один. Планируется создать каналы в голландском стиле. На обновленной набережной появятся зоны для детей и маломобильных граждан, места для концертов и спокойного отдыха, пляж и велодорожки.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, ремонта на набережной не было с 2006 года. Работы не проводились из-за отсутствия средств на ремонт канализационного коллектора. К тому же, он обладал неопределенным правовым статусом. Сейчас эти вопросы решены.

В рамках программы «Дворы Тамбовщины» в этом году на ремонт общественных территорий в семи городах региона направлено 500 млн рублей. Планируется обустроить дворовые территории более 100 многоквартирных домов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году планируется отремонтировать 101 двор и 112 парков и скверов по всей Тамбовской области.