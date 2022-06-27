Поджигатель храма в Санкт-Петербурге признал вину в содеянном

Подозреваемый в поджоге храма Святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге в понедельник, 27 июня, раскаялся в содеянном.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал задержанный.

Рано утром 26 июня мужчина поджег храм Святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге. После конфликта с супругой, которая работает в храме, житель поселка Парголово вылил канистру бензина в церкви и поджег здание.

С места преступления поджигатель скрылся. Полицейские задержали мужчину к вечеру.

Следственным отделом УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».