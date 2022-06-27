Избранный президент Колумбии призвал запретить бои быков

Избранный президент Колумбии Густаво Петро в воскресенье, 26 июня, призвал местные власти запретить бои быков после того, как во время очередного шоу в городе Эль-Эспиналь рухнула трибуна и погибли люди.

«Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал он в своем Twitter.

Также Петро обратился к пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.

В свою очередь, действующий глава государства Иван Дуке выразил соболезнования родственникам погибших и заверил в том, что по факту случившегося будет проведено расследование.

Ранее в этот день в городе Эль-Эспиналь департамента Толима во время фестиваля быков корралеха обрушилась трибуна со зрителями.

По предварительным данным, пять человек погибли, еще минимум 500 получили травмы. Жертвами происшествия стали как минимум две женщины, мужчина и ребенок. Отмечается, что деревянные конструкции арены не выдержали веса посетителей.

Кроме того, в ходе инцидента один из быков покинул арену и сейчас провоцирует панику на улицах города. В связи с происходящими событиями администрация региона объявила «желтый» уровень опасности.