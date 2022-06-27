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В ЦБ разъяснили право детей-беженцев обменивать гривны на рубли

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Обменивать гривны на рубли в рамках лимита в 8 тыс. можно не только в расчете на взрослых беженцев, но и на детей до 14 лет, следует из ответа пресс-службы ЦБ на запрос «Известий». Там уточнили, что это право есть у граждан, которые получили единовременные выплаты (10 тыс. рублей на одного человека).

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«При этом если на банковский счет гражданина было зачислено несколько выплат (например, выплаты на несовершеннолетних детей, иждивенцев, недееспособных и других людей, не имеющих банковского счета), лимит увеличивается кратно количеству таких выплат», — рассказали в ЦБ.

Однако в правилах этого не установлено, на что обратили внимание в «Общероссийском народном фронте» (письмо в ЦБ есть в распоряжении «Известий»). Как указывается в письме проекта ОНФ «За права заемщиков» в ЦБ, одной из системных проблем, выявленных экспертами, стал «вопрос лимитов обмена денежных средств гражданами Украины, экстренно прибывшими в Россию в 2022 году и получившими ранее средства в рамках мер социальной поддержки». Так, по правилам, которые опубликовал ЦБ, каждый такой получатель соцподдержки в нашей стране может поменять 8 тыс. гривен (20 тыс. рублей). Однако есть нюанс: полученные средства должны зачисляться на рублевый счет в банке.

«Ограничения не учитывают наличие в составе прибывших семей детей до 14 лет, которые также являются получателями социальной поддержки. Указанным несовершеннолетним (и их законным представителям) уполномоченные банки отказывают в обмене украинской гривны. Четкая причина сотрудниками банков не указывается, но, предположительно, в связи с отсутствием у них открытого рублевого счета в банке», — отмечается в письме ОНФ.

Поэтому «фронтовики» попросили уточнить правила. В Центробанке подтвердили получение подобных сообщений, но заметили, что они немногочисленны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Примите на свой счет: ЦБ попросили уточнить правило обмена гривны на рубли

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