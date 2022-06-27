Мошенники предлагают работу от имени AliExpress

Злоумышленники присылают в мессенджеры потенциальных жертв предложения о работе на маркетплейсе, обещая заработок от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в день, описал «Известиям» новую мошенническую схему сотрудник компании-партнера нескольких ритейлеров.

Соискатель должен открыть личный кабинет на стороннем — на самом деле фишинговом — сайте (в каких-то случаях с логотипом AliExpress, в каких-то без) и перевести туда 500 рублей. После этого он получает список товаров, которые должен купить на эти деньги — это нужно якобы для раскрутки продавцов на маркетплейсе. «Работодатели» обещают вернуть эти деньги и заплатить 4% комиссии от стоимости «покупки» — и на первый раз средства действительно возвращают, рассказывает собеседник «Известий». Затем новому «работнику» предлагается внести на счет уже 2 тыс. рублей, но стоимость товаров, которые предлагается купить, превышает этот депозит — зачастую разница составляет 6 тыс. рублей.

«После этого мошенники предлагают увеличить баланс, чтобы восполнить разрыв, ведь деньги всё равно вернутся, убеждают они жертв. После этого, естественно, никакого возврата не происходит, и злоумышленники исчезают», — рассказывает сотрудник компании-партнера ритейлеров.

В AliExpress знают о сложившейся ситуации — маркетплейс не имеет отношения к подобным «схемам продвижения» и уже заявил в полицию, сообщили «Известиям» в компании.

Схема, хотя и выглядит сложной, в основе своей довольно проста: заплатить небольшую сумму денег сейчас, чтобы в перспективе заработать в разы больше, отмечает контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

«Это стандартный прием социальной инженерии, получивший распространение в условиях повсеместно проникающего интернета и растущей популярности удаленной работы», — пояснила она.

По данным RTM Group, в 2021 году в РФ было зарегистрировано 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше, чем в 2020-м. Более 249 тыс. заявлений о преступлениях было связано с мошенничеством — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты.

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Обман с доплатой: мошенники предлагают работу на AliEхpress