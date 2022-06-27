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Патологоанатом рассказал об изменениях во внутренних органах умерших от СOVID-19

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Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
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Для SARS-CoV-2 не описано достоверных специфических патоморфологических признаков — то есть тех, которые были бы характерны только для этой инфекции. Изменения во внутренних тканях и органах, которые мы обнаруживаем при исследовании, были известны и раньше. Однако массовое поступление тяжело больных обеспечило лучшее изучение их проявлений и сочетания многих из ранее известных феноменов, рассказал в интервью «Известиям» заведующий кафедрой патологической анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РФ Роман Деев.

Финишная кривая: почему не стоит забывать про COVID-19
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«Основной мишенью вируса оказывается клеточная выстилка дыхательных путей и легких — эпителий. В том числе альвеолоциты (пневомоциты, клетки дыхательного аппарата. — «Известия»). Они погибают из-за разрушающего действия самого вируса, а также повреждаются клетками нашей иммунной системы в том случае, если вирус паразитирует внутри них. После гибели они отделяются от структур аэрогематического барьера — тончайшей мембраны, отделяющей кровь в капиллярах от воздуха в альвеолах легких. Это приводит к тому, что плазма как бы затапливает собой воздушную ткань изнутри».

События, которые могут последовать дальше, — выраженное местное воспаление, присоединение бактериальной инфекции (мы дышим нестерильным воздухом), активация фибробластов, строящих рубцовую ткань, рассказал он.

Эти процессы за 2–4 недели делают легкое непригодным к дыханию.

Что касается влияния коронавируса на сердце и развития коронавирусного миокардита (воспаления сердечной мышцы), то мнения в этом отношении различны. В частности, наши петербургские ученые-патологоанатомы из Алмазовского центра (Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России. — «Известия») показали, что данные о таких изменениях в сердце сильно преувеличены.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наиболее уязвимые люди или приобрели иммунитет к COVID-19, или погибли»

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