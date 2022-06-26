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Менее 3% компаний Японии решили уйти из России

Kyodo: менее 3% компаний Японии решили уйти из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Менее 3% японских фирм ушли из России — это самый низкий показатель среди стран G7. Такое заявление сделали в воскресенье, 26 июня, в агентстве Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank.

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По данным опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, к 19 июня приняли решение о прекращении деятельности в стране.

«Эта цифра была намного ниже, чем около 48% британских компаний, объявивших о выходе из России, за которыми следуют около 33% канадских компаний и около 29% американских предприятий», — сказано в сообщении.

Комментируя низкую долю японских компаний, представитель Teikoku Databank сказал: «Разница заключалась в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов выхода».

Среди японских компаний, которые временно остановили свою работу на территории России, числятся: концерны Toyota Motor, Nissan Motor, Bridgestone. Также магазины одежды Uniqlo.

Ранее Япония сообщила, что с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение связано с предшествующим решением правительства о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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