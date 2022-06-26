В Курске автомобиль разорвало пополам в результате аварии

В Курске автомобиль Lada Priora разорвало пополам в результате аварии на проспекте Плевицкой. Есть погибшие.

По данным МВД по региону, ДТП произошло примерно в половине первого ночи в воскресенье, 26 июня (время совпадает с мск).

По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии скончались две молодые девушки — пассажирки автомобиля. Еще два пассажира получили ранения — их госпитализировали в медучрежедние.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, также устанавливается личность водителя данного автомобиля, после чего будет дана правовая оценка.

Днем ранее женщина и четверо подростков пострадали в результате ДТП в Омской области. По данным Госавтоинспекции, водитель сел за руль в состоянии опьянения и допустил съезд машины в кювет. Авария произошла утром на Сыропятском тракте.

Автомобиль ВАЗ-2110 выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в районе СНТ «Мир». Машиной управлял 19-летний водитель, в салоне находились женщина и четверо подростков 16–17 лет. В полиции уточнили, что у водителя нет прав на управление транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка.