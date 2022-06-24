Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Омской области
Женщина и четверо подростков пострадали в результате ДТП в Омской области. По данным Госавтоинспекции, водитель сел за руль в состоянии опьянения и допустил съезд машины в кювет.
Авария произошла утром 24 июня на Сыропятском тракте. Автомобиль ВАЗ-2110 выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в районе СНТ «Мир». Машиной управлял 19-летний водитель, в салоне находились женщина и четверо подростков 16–17 лет. Пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение, сообщает ИА «Омскрегион».
В полиции уточнили, что у водителя нет прав на управление транспортным средством. Кроме того, за руль он сел в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
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