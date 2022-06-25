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В Филиппинском море нашли самый глубоко затонувший корабль

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Фото: twitter.com/@VictorVescovo
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В Филиппинском море нашли один из наиболее глубоко затонувших из когда-либо обнаруженных кораблей. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил американский предприниматель и исследователь Виктор Весково.

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«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 м — это самое глубокое место кораблекрушения, когда-либо обнаруженное и исследованное. Маленький эсминец дрался, как линкор», — сообщил Весково в своем Twitter-аккаунте.

Обнаруженный эсминец ВМС США известен еще как Sammy B. Он затонул в октябре 1944 года во время битвы в заливе Лейте.

В июле прошлого года обнаружили старинное судно, затонувшее на глубине 20 м в реке Каме близ села Хохловка Пермского края. По словам начальника Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григория Головчанского, находка предварительно датируется XVII– XIX веками.

В августе 2020 года исследователи Русского географического общества (РГО) обнаружили на дне Финского залива корабль XVIII века. Затонул парусник около 300 лет назад. Такой вывод эксперты сделали по этикеткам сотен бутылок, обнаруженных на его борту. В некоторых из них сохранился английский джин.

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