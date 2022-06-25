Двое погибли и десятки пострадали при стрельбе в гей-клубе в Осло

Два человека погибли, еще 22 получили ранения в результате стрельбы в гей-клубе London Pub в Осло. При этом минимум трое находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал «Известия». По словам очевидцев, в заведении было много посетителей, туда вошел мужчина и открыл огонь. Полиция задержала подозреваемого недалеко от клуба. Причины стрельбы пока неизвестны.

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