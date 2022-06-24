S&P 500 может упасть еще на 24% к концу года
Индекс S&P 500 может упасть еще на 24% к концу года. Банк Societe Generale определил диапазон на основе 150 лет истории финансового рынка, передает телеканал «Известия». Аналитики сочли нынешний уровень индекса переоцененным. Чтобы достичь дна, S&P 500 должен снизиться на 40%, до 2900 пунктов. Справедливую стоимость S&P 500 оценили в 3020 пунктов. Сейчас индекс находится в районе 3796 пунктов.
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