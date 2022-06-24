S&P 500 может упасть еще на 24% к концу года

S&P 500 может упасть еще на 24% к концу года

2022-06-24 17:46:02

2022-06-24 17:46:02

2022-06-24 17:46:02

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