Четвертый день Московской недели моды открыл публике еще больше новых имен и запомнился благодаря нескольким зрелищным показам и обширной программе мероприятия.

Гости «Зарядья» в четверг увидели коллекции брендов Industry, EQ.ONA, DISOBEDIENCE, BITTE_RUHE, Osipova Dasha, STUDIO 29, VESTIAIRE и White Crow. Показ AKHMADULLINA, прошел в живописном месте – на Москворецкой набережной в «Зарядье». В Большом амфитеатре парка провела свое подиумное шоу Академия брендинга и дизайна METRICS. Мероприятие собрало большую аудиторию, как и все остальные студенческие показы.

Долгожданное событие: в «Зарядье» открылись два маркета — на паркинге при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU и в Северном тоннеле. Свою одежду, обувь, аксессуары представили больше 100 локальных брендов. 24 июня открылся маркет в торговой галерее Seasons. Посетить его можно каждый день до 26 июня, часы работы – с 10:00 до 22:00. В списке брендов-участников — THE ROBE, BeriBegi, Floret Moscow, DISOBEDIENCE, lab и др.

Полным событий был четвертый день мероприятия на ВДНХ: коллекции здесь показали Aleksandr Nevskiy Designer, ARKHIPOVA.MOSCOW, GRUSHA.BRAND, Denis Detalov, PASESHNIC, Paulain. На площадке возле фонтана «Дружба народов» шел коллективный показ с участием 13 российских марок: Combez.lab, Ura, 8point2, Alla Selitskaya, Egorova_style, MOKSI, MIR CASHMERE, LULO одежда для дома и отдыха, STILLO, бренд NS от дизайнера Наталья Советская, Vermary, ISSUE и LACRIMOSA.BRAND. Показ прошел под живое выступление певицы Сюзанны.

В четвертый день Московской недели моды свои коллекции в «Зарядье» показали:

Академия брендинга и дизайна METRICS

Онлайн-академия брендинга и дизайна Metrics основана дизайнером Екатериной Асламовой в 2017 году. Академия охватывает людей из 45 стран и 170 городов по всему миру. Metrics — это полноценное погружение в модный бизнес и формирование профессионального fashion-сообщества. Именно показом выпускников академии открывался четвертый день Московской недели моды. Молодые дизайнеры продемонстрировали свои капсулы женской одежды. Были как ультраженственные, объемные, яркие платья с воланами, так и этнические образы, дополненные тюрбанами и крупными бусами. Например, молодой бренд Stunase поэкспериментировал над формой вечерних платьев, сделав акцент на груди и украсив моделей авангардными головными уборами. Maison de Lusy показал черные брючные костюмы со сложными рукавами и пудровые асимметричные платья. А капсула Natalia Vladi стала праздником цвета: сочетания зеленого с фуксией или оранжевого с голубым не могли остаться незамеченными.

В работе над новой коллекцией бренд Industry продолжил исследовать современное видение женственности. Лейтмотивом стала эстетика природы. Прямые линии и глянцевая текстура шелка длинных платьев олицетворяли стихию воды, мощную и одновременно спокойную. Флористические принты и ключевой красный цвет вторили идеям гармонии и в то же время яркой индивидуальности. Модели воплотили естественную женскую красоту, которая выражалась в свободе проявления себя. Industry продемонстрировал комфортную одежду с женственными силуэтами: струящиеся юбки, универсальные и практичные платья-рубашки с акцентами на талии, а контрастные отстрочки, принты и комбинации цвета послужили лаконичным декором.

Новая коллекция «Загадка Востока» бренда EQ.ONA – это простые, лаконичные формы, идеальные цветовые сочетания и женственный силуэт, подчеркивающий достоинства фигуры. Современные тренды тесно переплелись с ненавязчивыми элементами, отсылающими к китайской и японской культуре. Пальто и жакеты из шерсти и кашемира, яркие тренчи, а также шелковые костюмы благородных черных, белых и перламутровых оттенков органично вписываются в женский гардероб. Восточные узоры, напоминающие традиционную акварель Китая и Японии, дополнили образы.

Еще один молодой бренд из северной столицы DISOBEDIENCE показал коллекцию на подиуме в парке «Зарядье». Получилось настоящее шоу, которое начиналось с танца и заканчивалось им. Под динамичную музыку выходили модели, которые продемонстрировали мужскую и женскую уличную одежду: худи, футболки с актуальными надписями и принтами, карго, бомберы и платья с оголенными плечами. Цветовая гамма двуцветная: черный и хаки. Игра с формой, фактурой и декором позволила создать хулиганские комплекты в стиле панк и передать эстетику уличной моды.

На Москворецкой набережной в парке «Зарядье» состоялся показ специальной коллекции AKHMADULLINA. Основательница бренда Алена Ахмадуллина обратилась к любимой теме русского костюма, чтобы интегрировать традиции в повседневную жизнь. Дизайнер использовала в коллекции элементы традиционного кроя и характерных элементов декора, представив их современную интерпретацию. Лейтмотивом коллекции стал русский объем. Алена гипертрофировала его и представила воздушные силуэты в сдержанной пастельной гамме с вышивкой крестиком в карамельных оттенках. Для этого традиционные флоральные мотивы были переложены на пиксели и выполнены в современной технике объемной вышивки в один цвет. Наряду с объемом присутствовала техника стежки и лоскутного шитья, которую можно было наблюдать в исполнении простеганных жакетов-телогреек, костюмов и шуб. Кроме того, в коллекции было много теплых вязаных фактур, яркость цвета нарастала по мере выхода моделей. Неизменные косы и кокошники в актуальной розовой гамме дополняли образы.

Закрывал четвертый день Московской недели моды на площадке парка «Зарядье» московский бренд White Crow, придерживающийся японской эстетики. Для этого бренда характерны минимализм, простые формы, линии, лаконичные цвета и текстуры тканей. Это соответствует девизу дизайнеров Наты и Антона: «Покоясь в моменте — находись здесь и сейчас». Комфорт первичен, одежда должна быть удобной. Коллекция для мужчин и женщин, в которой самобытность подчеркивалась благодаря полигональному дизайну принтов и тщательно подобранной фурнитуре. Плащи, тренчи, белые и черные футболки, укороченные брюки не выглядели скучно за счет игры с формой и пропорциями. Еще одной отличительной чертой бренда White Crow является бережное отношение к клиенту, вся одежда проходит тщательное тестирование, прежде чем поступить в продажу.

Продолжается работа профессионального B2B-шоурума в Гостином дворе, в рамках деловой программы проходят лекции, паблик-токи и круглые столы по актуальным темам.

Прямые трансляции показов Московской недели моды можно смотреть на платформе «ВКонтакте» в сообществе и в разделе «VK Видео».

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.