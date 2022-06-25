Ветер мечты: как прошел праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге с успехом прошел ставший уже традиционным праздник «Алые паруса». Выпускники со всей России собрались в городе на Неве, чтобы отметить окончание школы. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Со сцены на Дворцовой площади школьников поздравили российские звезды, ведущими праздника стали Алсу и Владимир Маркони
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Северной столице собрались не только петербургские выпускники, но и школьники из Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В этот вечер на Дворцовую площадь приехали около 400 школьников с освобожденных территорий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Выпускники празднуют окончание школы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Организаторы увеличили пропускную способность на пунктах досмотров билетов, благодаря чему на празднике удалось избежать очередей и давки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В этот вечер для школьников звучали хиты популярных артистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
В этом году бриг «Россия» проходил по новому маршруту со стороны Адмиралтейской набережной под разведенным Дворцовым мостом, на котором установили множество осветительных приборов, а затем остановился перед Троицким
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Залпы салюта на празднике выпускников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Бриг «Россия» проходит под Дворцовым мостом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
«Алые паруса» — единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма
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