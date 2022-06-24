Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

2022-06-24 14:42:44

2022-06-24 14:42:44

2022-06-24 14:42:44

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