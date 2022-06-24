«Упрощенная» Lada Granta получит кондиционер

Кондиционер появится в упрощенной Lada Granta. Об этом 24 июня сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». Официального подтверждения этой информации нет.

Ожидается, что автомобиль с кондиционером поступит в продажу в августе текущего года. Повлияет ли дополнение на стоимость модели пока неизвестно.

16 июня стало известно, что АвтоВАЗ начал продажи «упрощенной» Lada Granta, самого доступного автомобиля на российском рынке. Машина лишена подушек безопасности и ABS, но получила опции, которые ранее были доступны в дорогих комплектациях, например, электропривод и поворот зеркал.

Цены начинаются от 678 300 рублей за автомобиль в кузове универсал. Также в «упрощенной» комплектации будут доступны лифтбек и универсал — они дороже на 20 тыс. и 27 тыс. рублей соответственно. Плюс за сдачу автомобиля в трейд-ин положена скидка в 20 тыс. рублей.