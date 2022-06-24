Машина врезалась в стену дома на Садовом кольце в Москве

Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате ДТП в центре Москвы.

По данным «Известий», рано утром в пятницу, 24 июня, автомобиль Mercedes врезался в стену дома 22/39 на Зубовском бульваре.

Всего в автомобиле было восемь человек. Двое из них находятся в коме, остальные получили травмы.

По данным ТАСС, после тарана машина загорелась. Также уточняется, что автомобиль ехал без государственных номеров.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной. В дептрансе призвали автомобилистов выбирать пути объезда.