Машина врезалась в стену дома на Садовом кольце в Москве
Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате ДТП в центре Москвы.
По данным «Известий», рано утром в пятницу, 24 июня, автомобиль Mercedes врезался в стену дома 22/39 на Зубовском бульваре.
Всего в автомобиле было восемь человек. Двое из них находятся в коме, остальные получили травмы.
По данным ТАСС, после тарана машина загорелась. Также уточняется, что автомобиль ехал без государственных номеров.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день сообщалось, что два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной. В дептрансе призвали автомобилистов выбирать пути объезда.