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Два автомобиля и автобус столкнулись на ТТК в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил столичный Дептранс.

Отмечается, что движение осуществляется по первой и четвертой полосам.

«На месте работают оперативные службы города, движение осложнено. По возможности выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что две женщины получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом в Симферополе.

В момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров. В результате две женщины — 41 года и 63 лет — получили травмы и были госпитализированы.

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