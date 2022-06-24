Два автомобиля и автобус столкнулись на ТТК в Москве
Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил столичный Дептранс.
Отмечается, что движение осуществляется по первой и четвертой полосам.
«На месте работают оперативные службы города, движение осложнено. По возможности выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что две женщины получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом в Симферополе.
В момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров. В результате две женщины — 41 года и 63 лет — получили травмы и были госпитализированы.