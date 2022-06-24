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Эксперт рассказал о влиянии пандемии на результаты ЕГЭ-2022

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Пандемия коронавируса могла негативно повлиять на результаты ЕГЭ определенной части выпускников, заявил «Известиям» академик РАО, бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов.

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Среди факторов, которые сказались на количестве набранных баллов, длительное дистанционное обучение и отсутствие подготовки к обязательной аттестации в девятом классе, которую в 2020 году отменили из-за коронавируса.

Пострадал прежде всего уровень знаний менее мотивированных школьников, считает эксперт.

«Оставшись без постоянного присмотра учителей, такие ученики, скажем так, не проявляли особого рвения. Они, скорее всего, сдали хуже, чем если бы готовились к экзаменам в девятом классе и занимались не на удаленке», — подчеркнул Виктор Болотов.

При этом мотивированным ученикам пандемия, наоборот, дала дополнительные возможности, считает эксперт.

«Мотивированные ученики за счет пандемии смогли полностью сконцентрироваться на тех предметах, которые намеревались сдавать. Эти ребята, скорее всего, получили результат даже лучше, чем те, у кого не было возможности посвятить подготовке столько времени в прошлые годы», — отметил он.

Основной этап ЕГЭ-2022 проходил с 26 мая по 21 июня. За это время экзамены сдали более 600 тыс. человек. Еще 97 тыс. запланировали сделать это в резервные дни с 23 июня по 2 июля. Всего ЕГЭ в этом году сдадут порядка 723 тыс. человек, следует из данных Рособрнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли на сдачу: повлияла ли пандемия на результаты ЕГЭ-2022

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