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Блогера Никиту Флорова избили в баре в Ярославле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В баре в центре Ярославля избили блогера Никиту Флорова и его девушку. У пострадавших возник конфликт с охранниками заведения, которые применили силу. Видео конфликта есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что блогера избивали толпой. Также досталось его девушке, которая пыталась разнять дерущихся.

Отмечается, что конфликт возник из-за того, что Флоров сделал фотографии внутри бара. Это не понравилось охране заведения, которая грозилась «пристрелить» блогера, если он не удалит фотографии. Драка началась после того, как Флоров ответил отказом.

В администрации бара комментировать произошедшее отказались.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Дагестане избили российского бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова.

Предположительно, нападение произошло из-за конфликта Юсупова с бойцом Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА.

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