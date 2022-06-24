Блогера Никиту Флорова избили в баре в Ярославле

В баре в центре Ярославля избили блогера Никиту Флорова и его девушку. У пострадавших возник конфликт с охранниками заведения, которые применили силу. Видео конфликта есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что блогера избивали толпой. Также досталось его девушке, которая пыталась разнять дерущихся.

Отмечается, что конфликт возник из-за того, что Флоров сделал фотографии внутри бара. Это не понравилось охране заведения, которая грозилась «пристрелить» блогера, если он не удалит фотографии. Драка началась после того, как Флоров ответил отказом.

В администрации бара комментировать произошедшее отказались.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Дагестане избили российского бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова.

Предположительно, нападение произошло из-за конфликта Юсупова с бойцом Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА.