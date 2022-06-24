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Ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские ученые нашли оптимальный сценарий движения взгляда человекоподобного робота во время общения с людьми. Работу провели специалисты Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Российского научного фонда.

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В исследовании приняли участие два специально сконструированных андроида, способные говорить и реагировать на речь, расположение лица и направление взгляда собеседника, а также 46 добровольцев. В ходе эксперимента моделировались три ситуации: робот рассказывает историю испытуемому, человек повествует о чем-либо андроиду, машина и доброволец вместе решают задачу в материальном мире на примере игры-головоломки. Затем участников просили оценить роботов, которые использовали разные стратегии движения глаз.

Наиболее живым с точки зрения собеседников выглядел тот робот, который переключался между разными вариантами взгляда. Например, рассказывая историю человеку, он то смотрел в глаза слушателю, то более вежливо избегал прямого зрительного контакта. Во время решения головоломки внимание робота переходило от партнера к самой игре. А когда андроид слушал историю, он смотрел то в глаза, то на лицо рассказчика. По словам ученых, полученный таким образом эффект «эмоциональности» робота объясняется тем, что разнонаправленные движения глаз создают иллюзию смены внутренних ментальных состояний, как у мыслящего существа.

«Мы понимаем, что робот должен реагировать на ваш взгляд. Но в зависимости от задач он может вести себя по-разному. Если робот всё время смотрит на вас, то это тоже плохо воспринимается, поэтому должен быть баланс между прямым взглядом и взглядом вбок», — пояснил научный сотрудник РГГУ Артемий Котов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без отвода глаз: ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным

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