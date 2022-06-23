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В Петербурге начали падать цены на «вторичку»

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Стоимость вторичного жилья падает в Санкт-Петербурге с начала мая. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на данные аналитиков федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Квадратный метр в городе сейчас стоит в среднем менее 217 тыс. рублей.

При этом городом с самым дорогим жильем является Москва. Здесь за «квадрат» придется заплатить в среднем 377 тыс. рублей. На втором месте — Сочи (259 тыс. рублей). Городом-миллионником с самым дешевым жильем по-прежнему остается Челябинск со средней стоимостью квадратного метра 63,5 тыс. рублей.

В материале отмечается, что эксперты ожидают плавного снижения цен во всех городах страны.

В мае «Известия» писали, что россияне активно покупают самые дешевые загородные дома и участки. Спрос на такие объекты вырос на 25–30% в январе–апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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