Реклама
Прямой эфир
Экономика
Во Франции разъяснили ситуацию с импортом российского газа
Общество
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе до конца июня
Общество
При спасении Шатунова врачи потеряли 40 минут
Общество
Врач назвала несколько причин для замены кофе на цикорий
Экономика
США введут пошлины на азотные удобрения из России
Общество
Кардиолог рассказал о симптомах сердечной недостаточности
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов

На восточный обход Липецка выделят 200 млн рублей в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На строительство второй очереди восточного обхода Липецка в Грязинском районе в 2023 году будет направлено 200 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства.

Как уточняет ИА «Абирег», в 2024 году на строительство направят еще 497,3 млн рублей.

В ходе первого этапа провели подготовительные работы. В рамках второго было построено почти 5 км дороги. Третий этап предполагает возведение дороги протяженностью 4,2 км, транспортной развязки на пересечении с дорогой Липецк – Грязи – Песковатка и моста через Матырское водохранилище длиной 364,5 м.

Всего протяженность участка составит 12 км.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022