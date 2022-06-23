На восточный обход Липецка выделят 200 млн рублей в 2023 году

На строительство второй очереди восточного обхода Липецка в Грязинском районе в 2023 году будет направлено 200 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства.

Как уточняет ИА «Абирег», в 2024 году на строительство направят еще 497,3 млн рублей.

В ходе первого этапа провели подготовительные работы. В рамках второго было построено почти 5 км дороги. Третий этап предполагает возведение дороги протяженностью 4,2 км, транспортной развязки на пересечении с дорогой Липецк – Грязи – Песковатка и моста через Матырское водохранилище длиной 364,5 м.

Всего протяженность участка составит 12 км.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.