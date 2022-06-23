В Кирове под Калугой запретили купаться в водохранилищах

В городе Киров в Калужской области жителям запретили купаться в Верхнем и Нижнем водохранилищах. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает газета «Весть» со ссылкой на районную администрацию.

Специалисты проверили качество воды и выяснили, что оно не соответствует необходимым требованиям по микробиологическим показателям. Купание в водоемах опасно для здоровья, заключили они.

Как уточняется в материале, эксперты взяли пробы на городском пляже Верхнего водохранилища и рядом с улицей Набережная. На Нижнем — недалеко от плотины и в районе улицы Ломоносова.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Анапе введен полный запрет на купание в Черном море. Опасность для отдыхающих представляли сильное донное течение и шторм.