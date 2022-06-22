Купание в море запретили на всех пляжах Анапы

В Анапе введен полный запрет на купание в Черном море. Опасность для отдыхающих представляет сильное донное течение и шторм.

По данным администрации, ограничение действует на всей территории курорта. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia. Управление гражданской обороны и защиты населения просит горожан и туристов соблюдать меры личной безопасности и не подвергать жизнь неоправданному риску.

19 апреля спасатели вытащили из моря женщину и подростка, которые оказались в воде во время шторма. Добираться до потерпевших пришлось вплавь. Женщину удалось спасти, но она находилась в очень тяжелом состоянии с признаками обморожения. Подросток погиб.