Прямой эфир
Политика
ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»
Мир
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики
Спорт
«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Мир
Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине
Мир
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Мир
28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе
Мир
В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте
Общество
Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах
Мир
Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут в Германию в обход России
Мир
ФРГ поставит новое оружие Восточной Европе в обмен на поставки советского Украине
Мир
Туристы с МКС не смогли вернуться на Землю из-за шторма в Атлантике

Женщину и погибшего подростка вытащили из моря во время шторма в Анапе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели вытащили из моря женщину и подростка, которые оказались в воде во время шторма. Несовершеннолетний скончался.

Сообщение в спасательную службу поступило вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили, что в море между пляжами Витязево и Джемете терпят бедствие два человека. При осмотре места с помощью квадрокоптера было установлено, что женщина держала подростка руками, он уже не подавал признаков жизни, пишет ИА KrasnodarMedia.

Спасатели добирались до потерпевших вплавь. Женщину удалось спасти, но она находилась в очень тяжелом состоянии с признаками обморожения.

В анапском аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС» напоминают, что пока в море очень холодная для купания. Кроме того, не следует заходить в воду во время шторма.

18 апреля сообщалось о гибели трех женщин в результате съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии. По данным МВД, водитель автомобиля в нетрезвом-состоянии допустила утопление транспортного средства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022