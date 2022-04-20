Женщину и погибшего подростка вытащили из моря во время шторма в Анапе
Спасатели вытащили из моря женщину и подростка, которые оказались в воде во время шторма. Несовершеннолетний скончался.
Сообщение в спасательную службу поступило вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили, что в море между пляжами Витязево и Джемете терпят бедствие два человека. При осмотре места с помощью квадрокоптера было установлено, что женщина держала подростка руками, он уже не подавал признаков жизни, пишет ИА KrasnodarMedia.
Спасатели добирались до потерпевших вплавь. Женщину удалось спасти, но она находилась в очень тяжелом состоянии с признаками обморожения.
В анапском аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС» напоминают, что пока в море очень холодная для купания. Кроме того, не следует заходить в воду во время шторма.
18 апреля сообщалось о гибели трех женщин в результате съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии. По данным МВД, водитель автомобиля в нетрезвом-состоянии допустила утопление транспортного средства.