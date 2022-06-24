Оценить момент

Три недели подряд Росстат фиксирует падение средних цен в стране. Это аномальное явление для начала лета. Обычно инфляция исчезает ближе ко времени сбора урожая.

По данным Росстата, падение цен в последние недели показывает больше трети (около 40%) товаров и услуг из базовой потребительской корзины, по которой ведомство считает инфляцию. Быстрее прочих дешевеют молоко, яйца, свинина, чай, макароны, гречка.

Некоторые из перечисленных позиций были в лидерах роста зимой и весной, когда наблюдался ажиотажный спрос. Если посмотреть в сравнении с началом года, та же гречка сейчас дороже, чем она была в декабре, на 20%.

Также в статистике можно увидеть падение цен на овощи — до 25% в отдельных регионах и до 10% в среднем по стране (лидируют помидоры и огурцы). Это более традиционный фактор, он наблюдается каждое лето, но в этом году на удивление ранний. Обычно овощи дешевеют с июля. Еще один драйвер дефляции связан с импортом: падают цены на смартфоны, медикаменты и витамины. Но опять же падение здесь — только в сравнении с предыдущими неделями или маем. На фоне декабря мы видим рост от +4% (сигареты) до +40% (автомобили и средства женской гигиены).

Очевидно, что июньская дефляция вызвана по большей части эффектом высокой базы. Рынок приходит в равновесие после резкого скачка инфляции. Цены падают из-за охлаждения спроса, смены сезона и упавших курсов валют. Впервые все три фактора синхронно попали на июнь. Учитывая нынешнюю динамику цен (–0,0015% в сутки) можно не сомневаться, что этот июнь впервые покажет дефляцию за целый месяц. Ранее наиболее близким к дефляции был 2019 год, когда цены за первые четыре недели лета выросли в сумме лишь на 0,04%.

В этом году в июне мы, вероятнее всего, увидим среднее падение цен в диапазоне 0,4–0,5%, что больше характерно для августа или сентября. На фоне годовой инфляции в 17% кажется, что это немного, но в совокупности с последующими месяцами дефляция может срезать до 2% прироста цен в среднем по году.

Резкое торможение цен стало для всех сюрпризом. ЦБ на последнем заседании был вынужден внепланово менять прогноз по инфляции в этом году, сместив нижнюю планку к 14%. Если отталкиваться от этой оценки, то цены могут сползать до октября включительно, чего еще не бывало ни разу. Впрочем, вероятен и другой сценарий: дефляция окажется бурной, но недолгой. Пока доллар и евро падают к рублю и спрос на импорт подавлен из-за ограничений со стороны западных правительств и компаний. Но в любой момент ситуация может развернуться, и мы увидим более привычную нам инфляцию.

Сезонная дефляция — это приятный бонус для потребителей и небольшой стресс для производителей. В этом году она пришла раньше и может закончиться позже. Дефляция опасна для экономики, когда она вступает в хроническую фазу и продавцам не удается наращивать обороты, например, из-за товарного изобилия.

Мы явно далеки от такой ситуации. Напротив, впереди могут быть месяцы и годы локальных дефицитов. Иностранные товары продолжат дорожать, как только доллар развернется к росту против рубля. Часть импорта будет расти в цене из-за проблем с логистикой и трансграничной оплатой, то есть даже при сильном рубле.

Отсюда следует пара выводов. Во-первых, стоит наслаждаться снижением цен, пока есть такая возможность. Во-вторых, подумать заранее о покупке товаров, которые приходят из-за рубежа или связаны с импортом, в том числе из Китая или Турции. Например, если собирались обновить технику или гардероб, то сейчас неплохое время для этого.

Вкладчикам и инвесторам тоже стоит поторопиться. Наличие дефляции позволяет ЦБ дальше сбивать ключевую ставку. Это играет против депозитов, но в пользу валюты, облигаций и рынка акций. Сейчас максимальная доходность в крупнейших банках — около 9% годовых, к концу года мы можем увидеть 6–7%.

Каждый следующий процентный пункт движения ставки ЦБ вниз дает импульс к росту рынка ценных бумаг в размере до 10%, а также потенциально ослабляет рубль. Не исключено, что уже к концу лета благодаря дефляции (или, вернее, борьбе с ней) мы увидим в России доллар снова по 65–70 рублей.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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