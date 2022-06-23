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Турист скончался после подъема на купол главного собора Флоренции

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Фото: Global Look Press/Justus de Cuveland
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Турист из США скончался после подъема по 463 ступеням на купол главного собора Флоренции Дуомо. Об этом 23 июня сообщил портал Magentaflorence.

Мужчина 22 июня потерял сознание на панорамной террасе на куполе Брунеллески в 8:50 утра. На помощь ему пришел персонал собора.

Поскольку доступ к куполу состоит из узких коридоров, для оказания медицинской помощи мужчине пришлось спускаться с высоты 91 метра по лестнице пожарной машины.

Только около 11 утра скорая помощь доставила мужчину в больницу в критическом состоянии, позже 67-летний турист скончался.

Подъем на купол собора Дуомо занимает в среднем 20-40 минут и состоит из крутых узких лестниц без лифта. Восхождение на купол Брунеллески и колокольню Джотто настоятельно не рекомендуется людям с физическими проблемами, в частности, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Осенью 2017 года ребенок 11 лет и его родители погибли в результате падения в кратер вулкана в Италии. Как было установлено, мальчик вышел за разрешенную для посещения туристами территорию и провалился в кратер вулкана. Родители, пытаясь спасти сына, упали вслед за ним. Свидетелем трагедии стал 7-летний брат погибшего ребенка.

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