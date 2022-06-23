Губернатор ЯНАО ознакомился с проблемами на местах в ходе поездки в тундру

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре, общаясь с тундровиками и обсуждая насущные проблемы местных жителей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе поездки глава региона ознакомился с бытом кочевников — ловил рыбу, лично разобрал и собрал чум. Во время встреч обсуждались насущные проблемы тундровиков. Диалог шел на условиях открытости и взаимопонимания. Так, жители стойбища в Панаевской тундре рассказали Артюхову о важных для них вопросах — развитии факторий, связи в тундре, работе санавиации, рыболовстве и заготовке мяса, развитии нефтегазового комплекса на территориях кочевья. Его попросили при реализации новых проектов ТЭК на полуострове проводить этнологическую экспертизу и учитывать интересы жителей тундры, в первую очередь — традиционные маршруты сезонных кочевий оленьих стад. В свою очередь, губернатор Ямала пообещал разобраться во всех озвученных вопросах.

«Уже есть понимание, какие новые решения нужно принять», — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

Глава ЯНАО — первый среди российских губернаторов, кто провел несколько дней в тундре бок о бок с коренным населением. Также он на ежегодной основе садится за руль автомобиля и объезжает весь округ, чтобы лично узнать о проблемах и насущных вопросах, которые волнуют северян.