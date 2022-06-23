Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заподозрили Индию и Китай в тайных покупках российской нефти
Экономика
Названы самые растущие направления малого бизнеса в крупных городах России
Экономика
Ритейлеры начали ввозить электронику в Россию в обход санкций
Общество
Основной период ОГЭ завершился в Подмосковье
Культура
Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получит гуманитарный «Оскар»
Общество
Шеф-повар назвал самые странные ингредиенты для пиццы
Общество
Эксперты рассказали об ухудшении качества пломбира в России
Мир
91-летний медиамагнат Руперт Мердок разводится после шести лет брака
Общество
Эксперт предрек неизбежное ужесточение климатической ситуации в мире
Мир
МИД РФ назвал безопасные для российских туристов страны на Балканах
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров по параллельному импорту
Сюжет:

Президент Эквадора Гильермо Лассо заболел коронавирусом

0
Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на странице в Twitter в среду, 22 июня.

«Коронавирус еще не занял свою экологическую нишу»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о будущем COVID-19, новых инфекциях и вскрытых пандемией недостатках систем здравоохранения

«Тест на COVID-19 президента Гильермо Лассо дал положительный результат», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что никаких признаков болезни у Лассо нет. Кроме того, он вакцинирован.

Президент Эквадора, как отметила пресс-служба, «будет соблюдать соответствующие медицинские протоколы».

Эквадорское правительство в конце 2021 года сделало обязательной вакцинацию от коронавирусной инфекции на территории страны. Согласно официальным данным, сейчас полностью вакцинированы 14 млн человек, а это 79,4% всего населения (более 17 млн. — Ред.).

С начала пандемии в Эквадоре COVID-19 выявили у свыше 899 тыс. человек, из этого числа скончались 35,6 тыс.

18 июня стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заболел коронавирусом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022