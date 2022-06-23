Президент Эквадора Гильермо Лассо заболел коронавирусом

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на странице в Twitter в среду, 22 июня.

«Тест на COVID-19 президента Гильермо Лассо дал положительный результат», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что никаких признаков болезни у Лассо нет. Кроме того, он вакцинирован.

Президент Эквадора, как отметила пресс-служба, «будет соблюдать соответствующие медицинские протоколы».

Эквадорское правительство в конце 2021 года сделало обязательной вакцинацию от коронавирусной инфекции на территории страны. Согласно официальным данным, сейчас полностью вакцинированы 14 млн человек, а это 79,4% всего населения (более 17 млн. — Ред.).

С начала пандемии в Эквадоре COVID-19 выявили у свыше 899 тыс. человек, из этого числа скончались 35,6 тыс.

18 июня стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заболел коронавирусом.