Помощник президента США Джейк Салливан заболел коронавирусом

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заболел коронавирусом. Об этом 18 июня сообщил Совет по национальной безопасности (СНБ) США в своем аккаунте Twitter.

«Сегодня у советника по национальной безопасности Джейка Салливана был положительный результат на COVID-19. У него нет симптомов, и он не был в тесном контакте с президентом», — говорится в опубликованном заявлении пресс-секретаря СНБ США Эдриэнн Уотсон.

23 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала в своих соцсетях о том, что заболела коронавирусной инфекцией. Шерман уточнила, что симптомы заболевания у нее были легкими.

26 апреля пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис Кирстен Аллен уведомила общественность о том, что Харрис сдала положительный тест на коронавирус. Отмечается, что болезнь у Харрис протекала бессимптомно.