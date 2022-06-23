Приговоренные в ДНР к смертной казни наемники попросят о помиловании

Приговоренные в ДНР к смертной казни наемники готовят прошения о помиловании, передает телеканал «Известия». Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим готовят апелляционную жалобу на приговор.

9 июня суд ДНР приговорил их к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе.

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